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Питерец.ру » Спорт » После минимальной победы над «Балтикой» «Зенит» сохранил отрыв в 1 очко от «Краснодара» в РПЛ

После минимальной победы над «Балтикой» «Зенит» сохранил отрыв в 1 очко от «Краснодара» в РПЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Победить аутсайдера Российской Премьер-Лиги можно было и с минимальным счётом.

После завершения 22-го тура чемпионата России по футболу «Питерец.ру» внимательно рассмотрел турнирную таблицу. Победивший калининградскую «Балтику» со счётом 1:0 (гол забил бразилец Педро) «Зенит» продолжает лидировать, набрав 44 очка. Футбольные эксперты гадают, почему с «Балтикой» не сыграл Дуглас Сантос, но на результат встречи это не повлияло. Следующий соперник петербржцев – ближайший преследователь «Краснодар».

«Быки» в этом туре тоже выиграли феерически результативный матч в Нижнем Новгороде, завершившийся со счётом 4:3 в пользу краснодарцев (дубль в составе победителей сделал Джон Кордоба). Московское «Динамо» потерпело второе поражение подряд, но пока удерживается на третьей позиции с 38 очками. В 22-м туре состоялось столичное дерби, в котором динамовцы уступили «Спартаку» (1:2, оба гола у «красно-белых» забил Александр Соболев).

Пятым идёт набравший 36 очков «Локомотив», победивший в 22-м туре «Ахмат» со счётом 2:0 (победным стал гол Антона Миранчука). «Спартак» (35 очков) занимает шестое место, а на седьмой строчке расположились «Крылья Советов». Самарцы в отчётном туре на «Екатеринбург Арене» одолели «Урал» со счётом 2:1, здесь тоже состоялся дубль, который исполнил Амар Рахманович.

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