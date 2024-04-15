Новичок баскетбольного «Зенита» Джувэн Морган набрал в победном для команды Хавьера Паскуаля матче с «Пармой» 14 очков

Американский форвард Джувэн Ховард Морган (на фото) ранее выступал в Единой Лиге ВТБ за «Руну». «Питерец.ру» посмотрел личную статистику американца в регулярном сезоне – 2023/2024: рекордные 23 очка Морган набрал в мартовском поединке «Руны» и «Автодора» (москвичи тогда уступили саратовцам со счётом 82:85). Приглашение Моргана обусловлено досрочным расставанием петербружцем с французским «большим» Адриеном Моэрманом, который иногда разочаровывал.

В дебютном для себя матче за «Зенит» Морган не оплошал – 14 очков и 8 подборов за 24 минуты на паркете петербургской «Арены». При этом Морган сделать ВОСЕМЬ трёхочковых попыток, из которых забил в кольцо пермяков ровно половину. Поскольку «Зенит» набрал довольно скромные 77 очков за всю игру, то именно Морган и стал лидером по результативности в составе победителей.

Старался в составе хозяев ещё один зенитовский новичок – центровой Джош Карлтон, призванный залатать прореху, образовавшуюся после травмы Бояна Дублевича. Всего за 10 минут игрового времени Карлтон набрал 12 очков при 100 %-ной реализации штрафных. Французский разыгрывающий петербургского клуба Тома Эртель раздал партнёрам 12 передач, но с игры Эртель реализовал лишь один бросок из пяти.