27 апреля в Севкабель Порту откроется выставка “PAF:ВСЕ ЦВЕТЫ”. Гибридный формат мероприятия позволит вместить в себя постоянную экспозицию независимых художников, секцию галерей и самоорганизаций, digital, книжную гостиную и поп-ап пространство для сменяемых инсталляций.
Выставка станет продолжением и развитием ярмарки Port Art Fair, которая проходила в Порту с 18 по 21 апреля.
В числе участников выставки: Дмитрий Булныгин (Новосибирск), Академия Штиглица, POP UP GALLERY, Мария Кароль, Петр Белый, Алина Кугуш, Никита Панин, Сообщество современных сибирских художников и др. Полный список на сайте.
Выставка станет мультиформатной платформой, направленной на развитие петербургской арт-сцены. В конце мая выставку ждет ротация участников и презентация обновленной экспозиции.
Анна Заведий, куратор ярмарки и выставки PORT ART FAIR: