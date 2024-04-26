27 апреля в Севкабель Порту откроется выставка “PAF:ВСЕ ЦВЕТЫ”. Гибридный формат мероприятия позволит вместить в себя постоянную экспозицию независимых художников, секцию галерей и самоорганизаций, digital, книжную гостиную и поп-ап пространство для сменяемых инсталляций.

Выставка станет продолжением и развитием ярмарки Port Art Fair, которая проходила в Порту с 18 по 21 апреля.

В числе участников выставки: Дмитрий Булныгин (Новосибирск), Академия Штиглица, POP UP GALLERY, Мария Кароль, Петр Белый, Алина Кугуш, Никита Панин, Сообщество современных сибирских художников и др. Полный список на сайте.

Выставка станет мультиформатной платформой, направленной на развитие петербургской арт-сцены. В конце мая выставку ждет ротация участников и презентация обновленной экспозиции.

Анна Заведий, куратор ярмарки и выставки PORT ART FAIR:

“В этом году мы выбрали айдентику луга. Летнее поле, на котором восходит трава и распускаются цветы. Мы показываем яркое, молодое, дерзкое, красивое искусство и таких же художников. Ярмарка стала основанием для создания галереи PAF, которая после окончания расширится на все пространство и превратится в выставку о многообразии в природе и искусстве «пусть цветут все цветы»”