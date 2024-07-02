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Питерец.ру » Спорт » Результаты петербургских шахматистов в 5-м туре Высшей лиги: Линчевский, Сакаев, Туров и Ветохин – ничьи, Зубрицкий проиграл Отдельнову

Результаты петербургских шахматистов в 5-м туре Высшей лиги: Линчевский, Сакаев, Туров и Ветохин – ничьи, Зубрицкий проиграл Отдельнову

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
По 3,5 очка из 5 набрали девять участников Высшей лиги, среди которых и Даниил Линчевский из Санкт-Петербурга.

«Питерец.ру» с интересом следил, как гроссмейстер Даниил Линчевский чёрными играл с Евгением Наером. В дебюте этой партии была разыграна славянская защита, но активность белых привела к быстрому размену ферзей. Линчевский играл спокойно и уверенно, итог – важная ничья. В следующем туре Линчевский сыграет белыми с юным Иваном Землянским, и это будет прекрасным шансом для петербургского шахматиста выиграть и побороться за попадание в Суперфинал. 

До «голых королей» играли Максим Туров и Рудик Макарян, а вот Константин Сакаев и Эрдем Хубукшанов согласились на ничью уже на 26-м ходу. Международный мастер Савва Ветохин (на фото) не смог снова победить гроссмейстера Алексея Дреева (недавно это случилось на командном чемпионате России в Сочи). Чемпион Санкт-Петербурга Артём Зубрицкий потерпел первое поражение на турнире, чёрными проиграв Артёму Отдельнову из Кемеровской области. Продолжили побеждать провалившие старт гроссмейстеры Арсений Нестеров и Вадим Звягинцев: первый выиграл у Рамиля Файзрахманова, второй – у Максима Тимошина.

Лидируют девять шахматистов, набравших по 3,5 очка (среди них – Линчевский, Наер, Землянский, Артём Тимофеев и Клементий Сычёв). У двенадцати участников турнира – по 3 очка.


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