Подозреваемого в убийстве ребенка и его бабушки задержали в Ленобласти

Как сообщалось ранее, вчера ночью к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома № 6 по улице Комиссара Грушко находится девушка с телесными повреждениями. Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по указанному адресу была обнаружена пострадавшая и госпитализирована в медицинское учреждение.

При осмотре ее квартиры полицейские обнаружили тела малолетнего ребёнка и пожилой женщины.

Сотрудники полиции установили, что к их гибели может быть причастен знакомый девушки, скрывшийся с места преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в посёлке Дружная горка Гатчинского района Ленинградской области.

После задержания, подозреваемый в убийстве признался полицейским, что совершил жуткое преступление из-за измены жены, а после случившегося хотел покончить жизнь самоубийством.