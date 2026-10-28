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Питерец.ру » Общество » Мост через Свирь разведут для прохода водолазного судна «Аквамарин»

Мост через Свирь разведут для прохода водолазного судна «Аквамарин»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь для прохода водолазного судна «Аквамарин»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии автомобильного движения на трассе Р-21 «Кола» 29 октября. Ограничение продлится два часа.

В период с 12:50 до 15:00 будет выполнена разводка совмещённого моста через реку Свирь на 236-м километре дороги Р-21 «Кола» возле города Лодейное Поле в Ленинградской области. Мероприятие необходимо для прохода вверх по реке водолазного судна «Аквамарин», высотный габарит которого достигает 19,9 метра. Разводку проведут специалисты ОАО «РЖД».

Об этом сообщил Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Указанный мост является совмещённым и используется для движения как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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