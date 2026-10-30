В Петродворцовом районе на строительном объекте проверяли иностранцев

28 октября на территории строящегося жилого комплекса, расположенного на проспекте Будённого, в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители организовали оперативно-профилактическое мероприятие.

В ходе проверки приоритетное внимание уделялось тому, как иностранные граждане соблюдают миграционное законодательство.

Документы у 191 иностранца были проверены сотрудниками правоохранительных органов в общей сложности.

Проведённые мероприятия привели к тому, что четыре иностранца оказались доставлены в территориальный отдел полиции: у них усматривались признаки нарушений, предусмотренных статьёй 18.8 КоАП РФ.

Мероприятия, нацеленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, полиция Петербурга проводит на системной основе и продолжит эту работу. Аналогичные проверки запланированы и в дальнейшем.