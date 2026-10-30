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Питерец.ру » Происшествия » В Петродворцовом районе на строительном объекте проверяли иностранцев

В Петродворцовом районе на строительном объекте проверяли иностранцев

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Петродворцовом районе Петербурга полицейские проверили почти 200 иностранных граждан на строительном объекте

28 октября на территории строящегося жилого комплекса, расположенного на проспекте Будённого, в Петродворцовом районе Петербурга правоохранители организовали оперативно-профилактическое мероприятие.

В ходе проверки приоритетное внимание уделялось тому, как иностранные граждане соблюдают миграционное законодательство.

Документы у 191 иностранца были проверены сотрудниками правоохранительных органов в общей сложности.

Проведённые мероприятия привели к тому, что четыре иностранца оказались доставлены в территориальный отдел полиции: у них усматривались признаки нарушений, предусмотренных статьёй 18.8 КоАП РФ.

Мероприятия, нацеленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, полиция Петербурга проводит на системной основе и продолжит эту работу. Аналогичные проверки запланированы и в дальнейшем.

Все по теме: Петродворцовый район, мигранты
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