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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге «по горячим» следам задержали подозреваемого в нападении на мужчину

В Петербурге «по горячим» следам задержали подозреваемого в нападении на мужчину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Калининском районе Петербурга полицейские «по горячим» следам раскрыто нападение на мужчину

Ранним утром 26 октября, около 06 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 93 по Северному проспекту лежит мужчина в крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее неизвестный злоумышленник в результате внезапно возникшего конфликта жестоко избил 40-летнего мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

Через несколько часов, сотрудниками уголовного розыска «по горячим» следам был задержан в своей квартире 26-летний неработающий подозреваемый в совершении указанного преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 по статьи 111 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Калининский район, телесные повреждения
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