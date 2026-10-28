В Петербурге «по горячим» следам задержали подозреваемого в нападении на мужчину

Ранним утром 26 октября, около 06 часов к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 93 по Северному проспекту лежит мужчина в крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что несколькими часами ранее неизвестный злоумышленник в результате внезапно возникшего конфликта жестоко избил 40-летнего мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение.

Через несколько часов, сотрудниками уголовного розыска «по горячим» следам был задержан в своей квартире 26-летний неработающий подозреваемый в совершении указанного преступления.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 по статьи 111 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.