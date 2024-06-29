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Питерец.ру » Спорт » После 3-го тура продолжающейся в Нижнем Новгороде Высшей лиги таблицу возглавили четверо шахматистов – Наер, Землянский, Макарян и Тимофеев, а гроссмейстер Нестеров не входит даже в тридцатку

После 3-го тура продолжающейся в Нижнем Новгороде Высшей лиги таблицу возглавили четверо шахматистов – Наер, Землянский, Макарян и Тимофеев, а гроссмейстер Нестеров не входит даже в тридцатку

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Гроссмейстер и шахматный стример Клементий Сычёв (на фото) в этом туре был соперником петербуржца Артёма Зубрицкого.

«Питерец.ру» продолжает освещение мужской Высшей лиги чемпионата России по шахматам: 3-й тур принёс 13 результативных партий. Лидирует теперь набравший по 2,5 очка квартет участников турнира, в который входит и 13-летний Иван Землянский. На этот раз Землянский победил гроссмейстера ВТРОЕ старше себя и занимает по коэффициенту второе место вслед за многоопытным Евгением Наером, который дожал Рамиля Файзрахманова.Лидировавшие по итогам прошлого тура Рудик Макарян и Артём Тимофеев сыграли вничью, благодаря чему их догнали Наер и Землянский. Правила шахматной швейцарки таковы, что в следующем раунде Высшей лиги лидеры сыграют между собой: Тимофеев белыми – с Наером, Землянский чёрными – с Макаряном.Из петербургских шахматистов, принимающих участие в этом турнире, по 2 очка набрали трое. Выиграл у более слабого по рейтингу соперника Савва Ветохин, которому теперь предстоит партия с Давидом Паравяном.

Петербуржцы Даниил Линчевский и Артём Зубрицкий свели свои партии вничью. Ещё два гроссмейстера из города на Неве – Константин Сакаев и Максим Туров – пока играют на этом турнире только вничью.На настоящий провал похож старт третьего номера рейтинг-листа Высшей лиги Арсения Нестерова – всего очко в трёх партиях.

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