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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП

В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»: на федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью перекрыто движение

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью остановлено с 9:20 21 октября из-за лобового столкновения фуры "Вольво" и легкового автомобиля Toyota Hilux. Столкновение случилось на 127-м километре трассы, неподалеку от города Сясьстрой в Волховском районе Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия погиб водитель Toyota Hilux, еще один получил травмы. На месте ДТП задействованы медики скорой помощи, сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и дорожных служб.

Об этом сообщил Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
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