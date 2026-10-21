В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» полностью остановлено с 9:20 21 октября из-за лобового столкновения фуры "Вольво" и легкового автомобиля Toyota Hilux. Столкновение случилось на 127-м километре трассы, неподалеку от города Сясьстрой в Волховском районе Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия погиб водитель Toyota Hilux, еще один получил травмы. На месте ДТП задействованы медики скорой помощи, сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и дорожных служб.

Об этом сообщил Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».