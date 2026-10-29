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Питерец.ру » Культура » Выставка Петра Зайцева «Формы жизни»

Выставка Петра Зайцева «Формы жизни»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Петра Зайцева

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Петра Зайцева, чьи бетонные скульптуры говорят с каждым на простом и понятном языке — языке добра.

Скульптура Петра Зайцева адресована широкому зрителю — точнее, многочисленному прохожему. Основную часть выставки составляет бетонная скульптура, созданная для общественных пространств. Лаконичность форм, ясность силуэтов и простота метафор позволяют этим произведениям легко вступать в контакт с человеком, независимо от его художественной подготовки. Перед нами искусство, основанное на универсальном опыте, знакомых эмоциях и естественном человеческом желании улыбнуться.

В этом отношении работы Зайцева родственны поп-арту. Он обращается к образам, которые легко узнаются и не нуждаются в расшифровке: животным, предметам, простым символам. Поп-арт научил искусство разговаривать с массовой культурой на ее собственном языке — языке рекламы, комикса, витрины, яркого знака. Зайцев наследует эту способность непосредственной коммуникации, но меняет ее интонацию. Там, где поп-арт часто использовал популярный образ для иронии, дистанции или критики потребительского общества, Зайцев обнаруживает возможность говорить о более простых и добрых вещах — привязанности, нежности, доверии и человеческом общении.

Особое место занимают образы зверей, особенно тех, что сегодня стали героями массовой культуры. Капибара еще совсем недавно была экзотическим животным, а сегодня это почти универсальный персонаж, символ добродушия и безмятежности. Перед нами странный пример монументального искусства, воплощающего совсем не монументальную тему — желание чувствовать себя спокойно и безопасно.

Даже носорог, столь занимавший воображение Сальвадора Дали, у Зайцева лишен агрессивности и эротического напряжения. Напротив, он несет на себе уютный городской квартал, купающийся в лучах закатного солнца. Тяжелое неповоротливое животное неожиданно оказывается архитектурным пространством — и эта встреча силы и нежности составляет один из характерных парадоксов художника.

В более концептуальных работах автор ведет сложный разговор о чувствах и состояниях. Тончайшие нюансы психики — едва ли подвластный скульптору предмет изображения, но Зайцев укрупняет переживание до ясного образа. Именно поэтому его скульптуры легко считываются: каждому знакомы и тепло дома, и желание обнять кого-то, и чувство защищенности, и те самые мурашки, которые бегут по коже от неожиданного прикосновения к чему-то важному.

Петр Зайцев начинал как архитектор, и его скульптуры по-прежнему вступают в особые отношения с окружающим пространством. Но в выставочном зале они и сами становятся своего рода архитектурой — средой, в которой зрителю предлагается прожить собственный опыт.

Даты проведения выставки: 7 ноября 2026 — 7 февраля 2027

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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