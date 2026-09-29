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СКА проиграл ЦСКА со счетом 5:6

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СКА
Петербургский СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:6

29 сентября на «ЦСКА-Арене» в Москве прошёл матч КХЛ сезона-2026/2027. Местный ЦСКА одержал победу над СКА из Петербурга со счётом 6:5.

Главным героем встречи стал капитан московских армейцев Павел Карнаухов, оформивший хет-трик. Две из трёх шайб он забросил в конце второго периода. Также в составе ЦСКА дубль сделал Николай Коваленко, ещё один гол забил Дмитрий Бучельников.

У СКА отличились Рокко Гримальди, Никита Дишковский, Владислав Романов и Василий Атанасов, который оформил дубль. Поражение прервало победную серию петербургского клуба, насчитывавшую четыре матча.

Все по теме: хоккей, СКА
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