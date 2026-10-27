На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения

С 1 ноября на реконструируемом отрезке КАД от 0-го до 11-го километра, между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, возобновится проезд по внешнему кольцу. Транспорт пустят по двум полосам внешнего кольца и одной полосе внутреннего, а с 5 ноября движение откроется в обоих направлениях по две полосы каждое. Временные знаки и ограждения уберут, ограничения снимут — останется лишь лимит скорости 70 км/ч. Об этом рассказал Илья Пузыревский, руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей следить за сведениями на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления движением КАД.

По словам Пузыревского, подрядчик, реконструирующий северный участок КАД, намерен ввести похожие ограничения весной 2027 года.

Напомним, с 8 апреля на этом же отрезке полностью закрывали проезд по внешнему кольцу: транспорт перенаправляли на внутреннее кольцо, где он двигался по одной полосе в каждом направлении. По госконтракту подрядная организация расширит проезжую часть до шести полос на протяжении 11 километров. Все работы здесь планируется закончить до конца 2027 года.