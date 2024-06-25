Пятёрка петербургских шахматистов примет участие в Высшей лиге чемпионата России – Линчевский, Сакаев, Туров, Зубрицкий и Ветохин

«Питерец.ру» не без труда нашёл список участников стартующей совсем скоро в Нижнем Новгороде шахматной Высшей лиги. Среди них обнаружились пять делегатов из города на Неве, двоих из которых пригласили благодаря их высокому рейтингу – это гроссмейстера Максим Туров и Константин Сакаев.

Через чемпионат города в Высшую лигу пробилась первая тройка в составе междунардоных мастеров Артёма Зубрицкого и Саввы Ветохина и гроссмейстера Даниила Линчевского. Последний иногда представляет и Ленобласть (на сайте областной федерации Линчевский значится как сильнейший шахматист региона).

Среди соперников петербургской пятёрки – много звучных имён в российских шахматах. Приедут в Нижний Новгород четыре участника прошлогоднего Суперфинала в Царском Селе, среди которых – Евгений Наер из Москвы и Артём Тимофеев из Татарстана. Персонального приглашения удостоился 13-летний Иван Землянский, которому ещё официально не присвоено гроссмейстерское звание.

К числу фаворитов Высшей лиги – 2024 можно отнести и Давида Паравяна, Вадима Звягинцева, Арсения Нестерова, Владимира Захарцова и Дмитрия Фрольянова. А молодые шахматисты Алексей Гребнев и Рудик Макарян совсем недавно играли на юниорском чемпионате мира в Гандинагаре.