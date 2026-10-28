Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на конференцию «Каменноостровская церковь: связь времён»

3 ноября 2026 года в 11:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится научно-практическая конференция «Каменноостровская церковь: связь времен», приуроченная к 250-летию церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове.

В рамках конференции планируется обсуждение роли церкви в истории духовной жизни города, судеб выдающихся прихожан в числе которых А.С. Пушкин, Г.Р. Державин, М.И. Кутузов, а также вопросов архитектуры и реставрации. Отдельным событием станет открытие выставки «Великие имена великого города», включающей информацию об истории церкви и подлинные реликвии из ее собрания.

Организаторы — Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» совместно с Санкт-Петербургской Епархией, при информационной поддержке Российского военно-исторического общества.