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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержаны трое мужчин после серии нападений на магазины

В Петербурге задержаны трое мужчин после серии нападений на магазины

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
С отверткой наперевес: в Петербурге задержали троих мужчин после серии нападений

В Приморском районе Санкт-Петербурга 28 октября были задержаны три человека, подозреваемые в совершении ряда преступлений с применением отвертки как оружия.

Ранним утром, около 07:25, к полицейским обратился продавец круглосуточного магазина на проспекте Авиаконструкторов. Неизвестный, угрожая отверткой, похитил сигареты с прилавка. Позднее, около 14:30 того же дня, поступила информация о нападении на курьера продуктового магазина на улице Щербакова. Трое мужчин, используя отвертку, отняли у него сумку с продуктами, затем разбросали содержимое и повредили электросамокат.

Позднее эта же группа зашла в цветочный магазин на улице Щербакова, где, угрожая продавцу отверткой, похитила цветы, которые впоследствии были выброшены на дорогу. Следующим объектом нападения стал продуктовый магазин на Новоколомяжском проспекте. Там злоумышленники, угрожая продавцу, похитили пиво.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих подозреваемых недалеко от дома 13 по Новоколомяжскому проспекту. Задержанными оказались мужчины в возрасте 31, 32 и 34 лет. На момент задержания все они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Предварительно установлено, что 31-летний подозреваемый причастен к нападению на магазин на проспекте Авиаконструкторов.

По фактам произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Один из подозреваемых задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В отношении двух других составлены административные протоколы по статье 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), и они помещены в специальное учреждение для административно задержанных. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела. Полицейские продолжают устанавливать все детали инцидентов и размер причиненного ущерба.

Все по теме: Приморский район, разбойное нападение
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