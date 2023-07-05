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Питерец.ру » Спорт » Петербургский шахматист Сергей Лобанов занял 12-е место в Высшей лиге чемпионата России, а победитель Павел Понкратов получит 530 тысяч рублей призовых

Петербургский шахматист Сергей Лобанов занял 12-е место в Высшей лиге чемпионата России, а победитель Павел Понкратов получит 530 тысяч рублей призовых

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Арсен Кухмазов (на фото) не проиграл на турнире ни одной партии, но выиграл лишь однажды.

«Питерец.ру» подводит итоги выступления посланцев Северной столицы в мужской Высшей лиги – могло и должно было быть лучше. Сергей Лобанов имел 16-й стартовый рейтинг (2547 пунктов) и занял 12-е место. В заключительном туре Лобанов сыграл вничью с Артёмом Тимофеевым из Татарстана и теперь петербуржец должен получить 60 тысяч рублей призовых.

Если Лобанов набрал 5,5 очков, то шестёрка лидеров турнира – по 6. Победителем стал москвич Понкратов, которому теперь полагается чуть больше полумиллиона рублей. Понкратов и ещё четверо участников новокузнецого турнира, среди которых и Володар Мурзин, получили право сыграть в Суперфинале.

Алексей Гоганов сегодня проиграл одному из счастливчиков, попавших в Суперфинал. Им оказался державшийся всю дистанцию позади лидеров Клементий Сычёв (Московская область). Так Гоганов смог повлиять на итоговое распределение мест, хотя он сам занял 16-е место, набрав 5 очков.

Начавший турнир с поражения от Понкратова Савва Ветохин, заявленный за Санкт-Петербург, набрал 4,5 очка и оказался на 25-м месте. Те же 4,5 очка набрал Иван Землянский из Тюменской области, который моложе Ветохина.

Международный мастер из Петербурга Мирослав Власенко завершил турнир двумя «баранками».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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