В Петербурге задержали пособника телефонных мошенников

Вчера, 27 октября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего пособника мошенников. Полицейские выяснили, что в период с 7 по 9 апреля неустановленные лица, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана, ввели в заблуждение потерпевшую, проживающую в Выборгском районе Петербурга и убедили её передать «курьеру», назвавшему кодовое слово, денежные средства в сумме 4,5 миллиона рублей.

В ходе проведения обыска у подозреваемого изъяты банковские карты, мобильный телефон, планшет и сим-карты.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников преступления и иных эпизодов преступной деятельности.