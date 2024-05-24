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Питерец.ру » Спорт » 13-летний Иван Землянский стал самым молодым в истории российским гроссмейстером: ранее рекорд принадлежал Анишу Гири

13-летний Иван Землянский стал самым молодым в истории российским гроссмейстером: ранее рекорд принадлежал Анишу Гири

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
afp.com
Выступающий ныне за Нидерланды Аниш Гири (на фото) получил высшее шахматное звание в 14 лет.

«Питерец.ру» обратил внимание на шахматного юниора Ивана Землянского прошлым летом, когда проходила Высшая лига в Новокузнецке. Землянский достойно сыграл на том турнире, а сейчас готовится получить высшее шахматное звание гроссмейстера. Счастливым для Землянского стал турнир в ОАЭ, где юному россиянину покорилась вожделенная норма.

В Шардже Землянский выступил очень достойно, набрав 6 очков в 11 турах (4 победы, в том числе над Владимиром Федосеевым из Словении, столько же ничьих и лишь одно поражение – в партии с Юй Янъи из КНР). Символично, что свою первую партию после фактического выполнения гроссмейстерской нормы Землянский сыграл с самым молодым гроссмейстером мира – Абхиманью Мишрой из США (ничья). Победителем турнира в Шардже стал иранский шахматист Данешвар (6,5 очков), по коэффициенту опередивший россиянина Володара Мурзина.

Ранее российский рекорд по получению гроссмейстерского звания в наиболее молодом возрасте принадлежал родившемуся в Санкт-Петербурге, а ныне выступающего за Нидерланды Анишу Гири, которому было 14 лет. Недавний победитель командного чемпионата России в Сочи «шахматный коммунист» Даниил Дубов тоже стал гроссмейстером в 14 лет. В 12 лет получил это звание Сергей Карякин.

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