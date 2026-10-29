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Питерец.ру » Происшествия » В Петродворцовом районе полицейские задерживали пьяного лихача со стрельбой

В Петродворцовом районе полицейские задерживали пьяного лихача со стрельбой

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Петродворцового района Петербурга задержали пьяного лихача

Ночью 24 октября, около 01 часа возле дома 16 по Стрельнинскому шоссе в деревне Пески экипаж ДПС Петродвороцового района в ходе несения службы предпринял попытку остановки автомобиля «Мерседес» под управлением 37-летнего гражданина. Злоумышленник, проигнорировав требование сотрудников Госавтоинспекции, продолжил движение. При задержании мужчины полицейские, действуя в соответствии с Федеральным законом «О полиции», применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных по колесам, после чего автомобиль был остановлен. 

В результате стрельбы пострадавших нет. 

При проверке на освидетельствование с помощью алкотестера выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а результат теста составил 0,879мг/л. Лихача доставили в отдел полиции, а автомобиль его поместили на специализированную стоянку. 

В отношении водителя составили административные протоколы по ч.3 ст.12.8, ч.2 ст.12.7, ч.2 ст.12.25, ч.4 ст.12.15, ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

Все по теме: Петродворцовый район, стрельба, табельное оружие, пьяный водитель
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