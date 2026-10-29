В Петродворцовом районе полицейские задерживали пьяного лихача со стрельбой

Ночью 24 октября, около 01 часа возле дома 16 по Стрельнинскому шоссе в деревне Пески экипаж ДПС Петродвороцового района в ходе несения службы предпринял попытку остановки автомобиля «Мерседес» под управлением 37-летнего гражданина. Злоумышленник, проигнорировав требование сотрудников Госавтоинспекции, продолжил движение. При задержании мужчины полицейские, действуя в соответствии с Федеральным законом «О полиции», применили табельное оружие, произведя предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных по колесам, после чего автомобиль был остановлен.

В результате стрельбы пострадавших нет.

При проверке на освидетельствование с помощью алкотестера выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а результат теста составил 0,879мг/л. Лихача доставили в отдел полиции, а автомобиль его поместили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составили административные протоколы по ч.3 ст.12.8, ч.2 ст.12.7, ч.2 ст.12.25, ч.4 ст.12.15, ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.