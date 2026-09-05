«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ

Завершился матч седьмого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 между «Зенитом» и ЦСКА. Армейцы взяли верх со счётом 2:1.

Поединок прошёл на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Судьёй встречи был Андрей Прокопов из Ярославля.

На 45+8-й минуте Иван Обляков точно исполнил пенальти, открыв счёт в пользу москвичей. На 84-й минуте Александр Соболев восстановил равновесие. Победный мяч Обляков забил на 90+8-й минуте.

Сейчас «Зенит» имеет 12 очков и занимает четвёртое место в таблице высшего дивизиона. ЦСКА с 15 очками идёт вторым. В следующем туре петербуржцы сыграют с «Локомотивом» 12 сентября.