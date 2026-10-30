В Петербурге мужчину задержали после применения перцового баллончика в конфликте с несовершеннолетним

В Калининском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ после нападения на подростка возле лицея: 17-летнему студенту плеснули в лицо из перцового баллончика. Подозреваемый — 43-летний горожанин — помещён под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сигнал о произошедшем поступил в дежурную часть 28 октября в 10:45. Местом ЧП стал пешеходный переход рядом с домом 2 корпус 1 на улице Ушинского. По версии правоохранителей, здесь между второкурсником Лицея и незнакомым мужчиной вспыхнула ссора, и в её ходе нападавший распылил содержимое газового баллончика юноше в лицо.

Прибывший на место участковый районного отдела полиции выяснил причины случившегося: поводом для стычки стало замечание, которое подросток получил от незнакомца за курение.

Медики травмпункта зафиксировали у пострадавшего химическое поражение глаз второй степени. Юноше оказали необходимую помощь и направили на амбулаторное доживание — госпитализация не потребовалась.

Заявление в органы внутренних дел написала мать несовершеннолетнего.

Практически сразу, ближе к полуночи того же дня, сыщики уголовного розыска вышли на след фигуранта. Задержание произошло на Учительской улице: под подозрение попал 43-летний житель города, которого проверяют на причастность к нападению.