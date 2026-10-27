В Петербурге поймали задержали дропа с Камчатки, обманувшего пожилую бизнесвумен

21 октября около 15:20 к полицейским Адмиралтейского района Петербурга с заявлением обратилась 75-летняя директор туристической компании, проживающая на Казначейской улице, которая рассказала стражам порядка о том, что накануне ей звонили неизвестные и, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств и их декларации, убедили передать курьеру 1 700 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 25 октября, около 18:10 возле дома 41 по Вознесенскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 23-летнего жителя Камчатского края.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.