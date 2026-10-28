Премьера музыкально – литературного спектакля Андрея Логинова «Медвежья услуга»

Одна из новелл Мастера Андрея Логинова легла в основу одноименного музыкально-литературного проекта «Медвежья услуга» премьера, которого состоится 11 декабря в 18:00 в Санкт-Петербурге, в Доме Журналиста по адресу: Невский проспект, 70.

Эта история о трагической любви, предательстве и борьбе за выживание, когда потеряна вера в добро и справедливость. Молодой цыган сталкивается с бездушной жестокостью, что приводит к драматической развязке. История двух друзей, которые как будто остались вдвоём во всем мире, где один был человеком, а другой был зверем, оба обладали огромным желанием выжить и напиться воды, чтоб продолжить путь, но судьба сыграла с их инстинктами злую шутку. Что ЭТО, жест дружбы или медвежья услуга....?

Спектакль расскажет о том, что цена обретения свободы от намертво сковывающих обстоятельств может оказаться слишком высокой.

Режиссером постановки выступил руководитель Московского Цыганского Театра Эстрады Граф Домбровский. Старинные русские романсы и завораживающие цыганские мотивы соединяются в единое композиционное полотно для передачи авторского замысла и духа произведения.

Текст читает артист театра и кино, лауреат многих премий Юрий Балтачев.