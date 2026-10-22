В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже со счета у пенсионерки

13 июля к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило заявление от 73-летней жительницы одного из домов по проспекту Маршала Жукова. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 16 июня ее знакомая, находясь у нее в гостях, воспользовавшись доступом к мобильному банку заявительницы, перевела с ее счета 22 400 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

21 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в деревне Шпаньково Гатчинского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступлении задержали ранее судимую 26-летнюю местную жительницу.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.