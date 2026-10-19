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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал победу в матче с «Ахматом» со счетом 3:2

«Зенит» одержал победу в матче с «Ахматом» со счетом 3:2

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФК «Зенит»
«Зенит» одержал победу в матче с «Ахматом» 11-го тура Российской Премьер-Лиги

Вчера, в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялся поединок между командами «Зенит» и «Ахмат». Игра, проходившая на поле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге под судейством Рафаэля Шафеева, завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте благодаря точному удару нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева. В начале второй половины встречи защитник грозненцев Арсен Адамов отправил мяч в собственные ворота, сравняв счет. На 62-й минуте Максим Глушенков, игрок «Зенита», вывел свою команду вперед. Однако на 86-й минуте Мохамед Конате из «Ахмата» восстановил паритет. Решающий гол, принесший победу петербуржцам, забил Джон Джон спустя четыре минуты.

По итогам 11 матчей чемпионата, команда Сергея Семака «Зенит» набрала 24 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Ахмат» же, с 11 очками, расположился на 13-й позиции.

В следующем туре, который состоится 25 октября, «Зенит» предстоит встреча с махачкалинским «Динамо».

Все по теме: футбол, Зенит, видео
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