СКА одержал над «Барысом» в гостевом матче со счетом 5:3

Сегодня, 27 сентября на «Барыс-Арене» в Астане в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 местный «Барыс» уступил петербургскому СКА со счётом 3:5.

Хоккеисты СКА одержали выездную победу, забросив пять шайб. За «Барыс» отличились Всеволод Логвин, оформивший дубль, и Семён Симонов, забивший один гол. У СКА дублями отметились нападающие Василий Глотов и Сергей Плотников, ещё одну шайбу забросил Захар Бардаков.

Следующий матч СКА проведёт 29 сентября против ЦСКА. Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 5 сентября и завершится 20 марта 2027 года.