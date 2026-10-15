СКА потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:1

Сегодня, 15 октября 2026 года в Тольятти на ледовой арене «Лада-Арена» прошла игра регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026/2027. Хоккеисты местного клуба «Лада» одержали победу над командой СКА из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственную шайбу в матче забросил Николай Макаров в начале второго периода. Первый игровой отрезок команды завершили без заброшенных шайб.

После этого матча «Лада» продолжит домашнюю серию игр, встретившись с московским «Динамо» 18 октября. СКА же 20 октября примет на своей арене екатеринбургский «Автомобилист».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/2027 завершится 20 марта 2027 года, после чего начнутся игры плей-офф, которые продлятся с 23 марта по 23 мая 2027 года.