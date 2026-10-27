В Ленобласти на трассе «Нева» полицейские задержали пьяного водителя с наркотиками

Поздним вечером 25 октября 2026 года, около 23:10, на 648-ом километре трассы М-11 «Нева» инспекторы ДПС ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области в ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения остановили автомобиль «Киа Рио».

За рулём находился 33-летний житель Москвы с очевидными признаками опьянения, что и привлекло внимание сотрудников.

При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли пять пакетов с запрещённым веществом общей массой 5127,9 грамма. Экспертиза показала, что изъятое является N-метилэфедроном.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению канала поступления наркотиков и выявлению возможных соучастников противоправной деятельности.