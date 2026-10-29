В Петербурге задержали домработницу за кражу ювелирных украшений

22 октября 59-летняя местная жительница обратилась в полицию Центрального района Петербурга с заявлением о пропаже ювелирных украшений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

28 октября, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнюю гражданку одного из государств ближнего зарубежья, работавшую домработницей у потерпевшей. Она подозревается в хищении ювелирных украшений на сумму 6 миллионов рублей из квартиры на Шпалерной улице.

По предварительной информации, женщина, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитила драгоценности, хранившиеся в прикроватной тумбочке, в период с 8 сентября по 21 октября.

В результате проведения оперативно-следственных мероприятий была обнаружена и изъята часть похищенного – два кольца из желтого металла. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ.