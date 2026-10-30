1 ноября 2026 года в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится фестиваль народных ремесел «Мастерская — Петербург»

Это уникальная возможность освоить старинные ремесла, создать собственное произведение искусства и прикоснуться к культурному наследию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В программе: пять уникальных лекций об истории ремесел, письменности и национального единства, а также практические мастер-классы по каллиграфии, лепке из глины, созданию свечей, выжиганию по дереву и росписи. Прикоснитесь к культурному наследию — создайте свое произведение искусства!

Лекционная программа (конференц-зал):

· 12:00 – 13:00 — Лекция «Живое ремесло: ручное ткачество. От традиции к современности»

В ходе лекции вы узнаете, как ручное ткачество, некогда являвшееся ремеслом древних богов и неотъемлемой частью быта, способствовало развитию современной цивилизации и продолжает находить отражение в современных трендах моды и дизайна.

· 13:15 – 14:15 — Лекция «История письма на кончике пера»

Мы рассмотрим эволюцию письменности: от возникновения финикийского алфавита и его распространения через греческий к латинской и кириллической ветвям. Также обсудим, как идеи Каролингского возрождения проявляются в современных школьных прописях.

· 14:30 – 15:30 — Лекция «Изготовление вепсского медового пряника. История, традиции и ремесла вепсов»

Вепсский медовый пряник занимает особое место среди угощений северных народов. Для вепсов он символизирует не только праздничную выпечку, но и домашний уют, гостеприимство, семейные традиции и уважение к дарам родной земли.

· 15:45 – 16:45 — Лекция «Каллиграфия: образ текста»

Изучим, как форма буквы влияет на восприятие текста. В лекции будет рассмотрена история каллиграфии, начиная с древних рукописей и заканчивая современными произведениями. Также обсудим, как каллиграфия формирует наше восприятие информации.

· 17:00 – 18:00 — Лекция «Мартос и памятник Минину и Пожарскому: история подвига и национального единства»

В лекции будет рассказано о Мартосе, выдающемся русском скульпторе, который создал памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Мы узнаем о судьбах Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, их роли в освобождении Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году и о том, как их подвиг стал символом национального единства и патриотизма.

Программа мастер-классов:

· Мастер-класс по росписи деревянных матрешек на подставке.

Мастер-класс по росписи акриловыми маркерами деревянных матрешек на подставке с элементами арт-терапии. Каждый участник сможет выбрать свой сюжет и в итоге получить уникальное произведение искусства.

Регистрация: https://myhistorypark.timepad.ru/event/4275039/

· Мастер-класс по каллиграфии.

Мастер-класс по каллиграфии развивает мелкую моторику, внимание, память и мышление. Участники узнают об истории каллиграфии, ее применении и технике письма пером. В дружеской атмосфере участники создадут уникальные надписи.

Регистрация: https://myhistorypark.timepad.ru/event/4275050/

· Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины.

Участники научатся формировать свечу для красивого горения, узнают об экологичности вощины, выберут оттенки, форму и декоративные элементы, чтобы создать уникальный дизайн с натуральными ароматами. В результате каждый создаст свечу в уютной атмосфере.

Регистрация: https://myhistorypark.timepad.ru/event/4275051/

· Мастер-класс по выжиганию на спилах.

Участники выжгут узоры на спилах древесины с помощью выжигательных аппаратов. В результате каждый создаст свое первое произведение в технике пирографии.

Регистрация: https://myhistorypark.timepad.ru/event/4275055/

· Мастер-класс по лепке из глины.

Мастер покажет участникам базовые приемы и последовательность действий. Участники сформируют основу изделия, раскатав пласт или задав форму руками. Затем проработают детали: добавят объем, элементы декора и фактуру. Результат – уникальное изделие, отражающее фантазию и любовь к творчеству.

Регистрация: https://myhistorypark.timepad.ru/event/4275057/

Начало мастер-классов в 13.30, продолжительность не менее 45 минут. Количество участников – не более 20 человек, для участия необходима регистрация.