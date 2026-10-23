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Питерец.ру » Происшествия » В Токсово задержали 67-летнего наркоагрария

В Токсово задержали 67-летнего наркоагрария

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские пресекли деятельность наркоагрария из Всеволожского района

8 октября в ходе проведения оперативно-розыскных миероприятий сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУНК МВД России в одном из домов в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 67-летнего мужчину. 

В ходе обыска по месту его жительства оперативники обнаружили и изъяли 11 383,7 гр. марихуаны, 13 кустов конопли и электронные весы, а также охолощенный пистолет. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В результате проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий подозреваемого изобличили в организации незаконного сбыта наркотических средств на территории Ленинобласти контактным способом. 

Мероприятия по установлению соучастников и других эпизодов преступной деятельности задержанного продолжаются.


Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики, видео
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