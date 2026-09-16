«Зенит» вырвал победу у «Балтики» со счетом 3:2

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 состоялся поединок между калининградской «Балтикой» и петербургским «Зенитом». Матч прошел на домашнем стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, а судил его Артем Чистяков. Петербургский клуб одержал победу со счетом 3:2.

«Зенит» вышел вперед на девятой минуте благодаря голу своего нападающего Максима Глушенкова. Вскоре, на 16-й минуте, Александр Соболев удвоил преимущество петербуржцев. Однако «Балтика» смогла отыграть один мяч: на 22-й минуте отличился Брайан Хиль.

Во втором тайме, на 49-й минуте, Луис Энрике вновь увеличил разрыв в счете, забив третий гол «Зенита». Несмотря на это, калининградская команда не сдалась. На 81-й минуте Илья Петров установил окончательный счет, сократив отставание до минимума.

Эта победа позволила «Зениту» подняться на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков после девяти проведенных матчей.