Зубрицкий, Линчевский и Ветохин лидируют в чемпионате Санкт-Петербурга по шахматам по итогам 7-го тура

«Питерец.ру» отмечает уверенную игру единственной представительницы прекрасного пола в мужском чемпионате города по шахматам Евгении Овод – 4,5 очка после 7 туров и высокое 6-е место. В этом туре Овод сыграла вничью с Мирославом Власенко (на фото), а единственную «пробоину» получила в 4-м туре от одного из самых известных участников турнира – гросссмейстера Владимира Епишина.

Лидеров теперь трое: к сыгравших между собой вничью Артёму Зубрицкому и Савве Ветохину присоединился победивший Кирилла Петренко гроссмейстер Даниил Линчевский. У Зубрицкого, Ветохина и Линчевского – по 5 очков.

Преследуют лидирующую тройку четверо участников турнира, у которых на пол-очка меньше – Епишин, Овод, Алексей Гоганов и Кирилл Шубин (при этом Епишин и Шубин не проиграли пока ни одной партии). По 4 очка набрали Путренко и Власенко, по 3,5 – Егор Курченко, Всеволод Пономарёв, Искандер Насибуллин, Иван Бондаренко, Александр Тимерханов и Артур Янтурин.

А вот победитель Мемориала Чигорина гроссмейстер Евгений Левин досрочно завершил чемпионат Санкт-Петербурга уже на старте, что, конечно, сделало борьбу в турнире менее интригующей.

Швейцарская система распорядилась так, что в следующем туре Линчевский сыграет с Шубиным.











