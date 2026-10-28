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Питерец.ру » Общество » На Вантовом мосту сняли ограничения

На Вантовом мосту сняли ограничения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Движение по Вантовому мосту на КАД вновь открыто в полном объеме.

Движение по Вантовому мосту на КАД вновь открыто в полном объеме. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, к 2:00 28 октября ремонт деформационного шва на Большом Обуховском мосту через Неву, расположенном на 57-м километре кольцевой автодороги, был закончен. С объекта убрали все временные знаки и заграждения, ограничения отменены, автомобили снова едут по мосту в обычном режиме.

Напомним, с 6 октября на внутреннем кольце КАД на этом участке были закрыты для проезда две полосы. Завершить работы изначально планировали к 31 октября.

Все по теме: Невский район, КАД, Вантовый мост, ремонт дорог
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