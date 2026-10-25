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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3

СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
СКА из Санкт-Петербурга встретилась с московским ЦСКА. Итоговый результат игры — победа армейцев из столицы со счетом 3:1.

25 октября 2026 года на петербургской «СКА Арене» прошел очередной поединок регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В матче 2026/2027 годов команда СКА из Санкт-Петербурга встретилась с московским ЦСКА. Итоговый результат игры — победа армейцев из столицы со счетом 3:1.

ЦСКА вышел вперед на 33-й минуте благодаря шайбе Дмитрия Бучельникова, заброшенной в большинстве. Ассистировали нападающему Никита Нестеров и Николай Коваленко. Вскоре после этого 17-летний форвард ЦСКА Назар Привалов отметился своим первым голом в истории КХЛ. В начале третьего периода игрокам СКА удалось сократить разрыв усилиями Сергея Сапего. Окончательный счет 3:1 установил Максим Соркин за две минуты до финальной сирены.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. 


Все по теме: хоккей, СКА, видео
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