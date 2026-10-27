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Питерец.ру » Культура » В Петербурге состоится торжественная церемония установки капсулы времени

В Петербурге состоится торжественная церемония установки капсулы времени

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Пресс-служба Фонда Экзекова
В Санкт-Петербурге заложат капсулу времени с посланием потомкам к 200-летию Дмитрия Шостаковича

30 октября в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония установки капсулы времени, которую предстоит открыть через 80 лет — в 2106 году, к 200-летию со дня рождения великого композитора Дмитрия Шостаковича. Памятное событие пройдёт в сквере у памятника композитору на улице Шостаковича, рядом с Территорией развития «Гранд Каньон».

В капсулу поместят послание будущим поколениям, подготовленное организаторами и участниками культурно-просветительского проекта «Симфония жизни», а также резолюцию одноимённого форума, фотографии и документы, отражающие наше время, его ценности и отношение современников к культурному наследию России.

Церемония станет завершающим событием проекта «Симфония жизни», посвящённого 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В течение года на Территории развития «Гранд Каньон» проходили культурно-просветительские мероприятия, центральными из которых стали тематическая выставка и форум «Симфония жизни».

Форум состоялся 23 сентября по инициативе члена Общественной палаты России, основателя территории развития «Гранд Каньон» Муссы Экзекова, издательского дома «Аргументы и факты» и Всемирного клуба петербуржцев. Он объединил представителей культуры, науки, образования и общественных организаций для обсуждения вопросов сохранения творческого наследия композитора, его значения для российской и мировой культуры, воспитания новых поколений талантов.

Именно на форуме известный петербургский скульптор Константин Гарапач представил идею создания капсулы времени как символического послания потомкам, которым предстоит встретить 200-летний юбилей Дмитрия Шостаковича.

Место проведения церемонии выбрано не случайно. В 2009 году по инициативе Муссы Экзекова здесь был установлен первый в России памятник Дмитрию Шостаковичу в полный рост, созданный Константином Гарапачем. За прошедшие годы пространство вокруг монумента стало местом проведения культурных и просветительских мероприятий, посвящённых великому композитору.

Сохранение исторической памяти, поддержка культуры и воспитание молодого поколения — важные направления общественной и благотворительной деятельности Муссы Экзекова. На Территории развития «Гранд Каньон» на протяжении многих лет реализуются проекты, направленные на популяризацию российского культурного наследия, поддержку молодых талантов и укрепление преемственности поколений.

Закладка капсулы времени призвана стать символическим мостом между поколениями.

Дата: 30 октября 2026 года

Время: 12:00

Место: Санкт-Петербург, сквер у памятника Д. Д. Шостаковичу на улице Шостаковича, рядом с Территорией развития «Гранд Каньон» (пр. Энгельса, 154).

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