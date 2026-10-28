ента новостей

21:32
Разводку моста через Свирь отменили по метеопричинам
21:29
Премьера музыкально – литературного спектакля Андрея Логинова «Медвежья услуга»
21:27
Торжественное закрытие выставки «Имя героя. Потерянные судьбы победителей»
11:59
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на конференцию «Каменноостровская церковь: связь времён»
11:39
В Петербурге «по горячим» следам задержали подозреваемого в нападении на мужчину
10:53
Мост через Свирь разведут для прохода водолазного судна «Аквамарин»
10:50
На Вантовом мосту сняли ограничения
10:43
В Петербурге задержали пособника телефонных мошенников
21:06
В Петербурге состоится торжественная церемония установки капсулы времени
21:01
Спектакль «Психопаты»
20:58
На участке реконструкции КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД изменится схема движения
20:54
Подозреваемого в убийстве ребенка и его бабушки задержали в Ленобласти
11:51
В Ленобласти на трассе «Нева» полицейские задержали пьяного водителя с наркотиками
11:46
В Петербурге поймали задержали дропа с Камчатки, обманувшего пожилую бизнесвумен
11:40
В Петербурге задержали мужчину, убившего из ревности своего соперника
14:50
В Тосно задержали подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения
13:58
В Петербурге устанавливаются обстоятельства убийства пожилой женщины и ребенка
13:43
Выставка «Юность о Победе»
12:48
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего на улице из сигнального пистолета
12:21
Выставка «Рыбы и кирпичи»
12:16
«Динамо-СПб» обыграло «Звезду» в петербургском дерби
10:04
В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна»
09:57
В Петербурге стартовал XIX Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»
09:53
В Ленобласти женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему мужу
09:48
В Московском районе полицейские провели очередные масштабные проверочные мероприятия
20:56
СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3
20:49
«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0
14:04
В Ленобласти мужчина погиб врезавшись в шлагбаум на электрическом трицикле
12:20
В Петербурге дебошир размахивал ножом перед прохожим
12:15
В Петербурге задержали курьершу, обманувшую пенсионерку на крупную сумму денег
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Торжественное закрытие выставки «Имя героя. Потерянные судьбы победителей»

Торжественное закрытие выставки «Имя героя. Потерянные судьбы победителей»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Россия — Моя история
В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится торжественное закрытие выставки «Имя героя. Потерянные судьбы победителей»

29 октября 2026 года в 17:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится торжественное закрытие выставки «Имя героя. Потерянные судьбы победителей».

Выставка, ставшая одним из самых пронзительных культурных событий года, посвящена не монументальным подвигам, известным каждому школьнику, а личным, часто трагическим и малоизвестным историям людей, завоевавших Великую Победу. «Имя героя. Потерянные судьбы победителей» – выставка о мужестве, надежде и памяти, которая остаётся живой, пока мы продолжаем искать, узнавать и рассказывать. Посетители экспозиции увидят, как из разрозненных свидетельств складываются человеческие судьбы и как потерянные имена вновь возвращаются домой.

Подробнее о выставке: https://spb.myhistorypark.ru/expositions/imya-geroya/

С итоговым словом и подведением результатов работы экспозиции выступит Ирина Якунина, руководитель благотворительных проектов ООО «Газпром инвест».

В этот же день состоится финальная экскурсия от кураторов проекта. Гости смогут задать вопросы создателям выставки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 11:59
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на конференцию «Каменноостровская церковь: связь времён»
26-10-2026, 10:04
В музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет большой фестиваль «Мы — великая страна»
17-09-2026, 20:09
Музыкальный концерт «Петербургский аккорд»
21-10-2026, 20:32
Выставку «Знание. Герои» посетили более 186 тысяч человек
8-10-2026, 16:32
В Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Прорастая в словах»
5-10-2026, 22:27
Всероссийская научно-практическая конференция «Защитник Града Петрова»

Происшествия на дорогах

23-10-2026, 14:04
В Ленобласти мужчина погиб врезавшись в шлагбаум на электрическом трицикле
21-10-2026, 12:52
В Ленобласти на трассе «Кола» перекрыто движение из-за смертельного ДТП
20-10-2026, 10:03
В Шушарах грузовой «ГАЗ» насмерть сбил 63-летнего пешехода
20-10-2026, 10:00
В Ленобласти в ДТП погиб водитель большегруза «МАН»
Наверх