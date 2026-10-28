29 октября 2026 года в 17:00 в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится торжественное закрытие выставки «Имя героя. Потерянные судьбы победителей».



Выставка, ставшая одним из самых пронзительных культурных событий года, посвящена не монументальным подвигам, известным каждому школьнику, а личным, часто трагическим и малоизвестным историям людей, завоевавших Великую Победу. «Имя героя. Потерянные судьбы победителей» – выставка о мужестве, надежде и памяти, которая остаётся живой, пока мы продолжаем искать, узнавать и рассказывать. Посетители экспозиции увидят, как из разрозненных свидетельств складываются человеческие судьбы и как потерянные имена вновь возвращаются домой.



Подробнее о выставке: https://spb.myhistorypark.ru/expositions/imya-geroya/



С итоговым словом и подведением результатов работы экспозиции выступит Ирина Якунина, руководитель благотворительных проектов ООО «Газпром инвест».



В этот же день состоится финальная экскурсия от кураторов проекта. Гости смогут задать вопросы создателям выставки.