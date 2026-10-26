В Ленобласти женщина нанесла смертельное ножевое ранение своему мужу

Ночью 25 октября 2026 года в деревне Волковицы Ломоносовского района произошла трагедия. В одном из домов между супругами вспыхнула ссора, вызванная внезапно возникшей неприязнью. В разгар конфликта 39-летняя женщина нанесла своему 40-летнему мужу удар ножом в живот. Полученное проникающее колото-резаное ранение брюшной полости оказалось смертельным. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в больнице.

По данному факту Следственным отделом по городу Сосновый Бор СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.