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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Линчевский после победы в 4-м туре Высшей лиги набрал 3 очка и догнал лидеров – Наера, Землянского, Тимофеева и Макаряна

Петербургский гроссмейстер Линчевский после победы в 4-м туре Высшей лиги набрал 3 очка и догнал лидеров – Наера, Землянского, Тимофеева и Макаряна

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17
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Выиграли в этом туре неудачно начавшие турнир гроссмейстеры Звягинцев и Нестеров.

«Питерец.ру» отмечает удачное выступление петербургского квинтета участников продолжающейся в Нижнем Новгороде Высшей лиги. Три делегата из города на Неве свои партии выиграли: Даниил Линчевский – у Кирилла Отдельнова из Кемеровской области, Максим Туров – у Артёма Постникова из Приморья, а Константин Сакаев – у нижегородца Антона Яценко.

Линчевский сумел войти в пятёрку лидеров вместе с сыгравшими вничью в этом туре Артёмом Тимофеевым, Евгением Наером, Рудиком Макаряном и Иваном Землянским (у всех – по 3 очка). В следующем туре Линчевскому придётся чёрными сдерживать Наера (на фото), а Туров белыми попробует победить Макаряна.

Ещё два петербуржца в 4-м туре сыграли вничью с соперниками выше себя по рейтингу. Савва Ветохин чёрными заключил мир с гроссмейстером из Москвы Давидом Паравяном, а Артём Зубрицкий набрал пол-очка белым цветом в партии с ещё одним столичным шахматистом Владимиром Захарцовым. Набрав по 2,5 очка, Ветохин и Зубрицкий входят в группу шахматистов с такими же показателями. По коэффициенту Зубрицкий делит 13–16 места, а Ветохин идёт 19-м.

Одержали победы в 4-м туре провалившие старт гроссмейстеры Арсений Нестеров и Вадим Звягинцев, теперь у обоих – по 2 очка и места чуть выше 30-го.


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