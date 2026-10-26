В Тосно задержали подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения

Накануне ранним утром, 25 октября около 04:10 к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информация о драке в кафе в Пожарном проезде города Тосно Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшую 42-летнюю посетительницу питейного заведения, которую с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 7 по Пожарному проезду по подозрению в причастности к указанному происшествию задержали 35-летнюю местную жительницу. Полицейские выяснили, что женщина в конфликте с оппоненткой избила ее скалкой.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.