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Питерец.ру » Происшествия » В Тосно задержали подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения

В Тосно задержали подозреваемую в избиении посетительницы питейного заведения

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Тосно полицией задержана подозреваемая в избиении посетительницы питейного заведения

Накануне ранним утром, 25 октября около 04:10 к полицейским Тосненского района Ленобласти поступила информация о драке в кафе в Пожарном проезде города Тосно Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили пострадавшую 42-летнюю посетительницу питейного заведения, которую с травмами головы в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 7 по Пожарному проезду по подозрению в причастности к указанному происшествию задержали 35-летнюю местную жительницу. Полицейские выяснили, что женщина в конфликте с оппоненткой избила ее скалкой. 

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, телесные повреждения
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