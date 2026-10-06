СКА в домашнем матче проиграл «Северстали» со счетом 2:5

Сегодня, 6 октября, на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге прошёл матч КХЛ сезона-2026/2027. Местный СКА уступил «Северстали» из Череповца со счётом 2:5.

В первом периоде соперники обменялись голами. Гости дважды поразили ворота хозяев: отличились Денис Ян и Иоаннис Калдис. Затем СКА сократил разрыв — забил Данила Аймурзин. Во втором отрезке «Северсталь» вновь оформила два точных броска, авторами которых стали Руслан Абросимов и Тимофей Давыдов. У СКА в этом периоде дубль оформил Аймурзин. В финале встречи Никита Артамонов отправил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счёт. Армейцы потерпели поражение перед выездной серией.