Во Фрунзенском районе задержали стрелка из окна многоквартирного дома

Вечером 27 октября, около 21:00 к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился гражданин с заявлением о стрельбе, которую вели из окна многоэтажки на Малой Балканской улице. По словам заявителя, неизвестный обстреливал металлическими шариками из окна квартиры на девятом этаже, и один из снарядов угодил ему в ногу.

Сотрудники патрульно-постовой службы, оперативно прибывшие на место, задержали подозреваемого в одной из квартир указанного дома. Им оказался 39-летний неработающий мужчина.

По предварительным данным, задержанный несколько раз выстрелил из пневматической винтовки по дорожным знакам, однако металлические шарики попали в двух прохожих — 42-летнего мужчину и его 13-летнего сына. Пострадавшие сами обратились за медицинской помощью; после оказания необходимой помощи обоих отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

При осмотре квартиры правонарушителя полицейские изъяли пневматическую винтовку, три коробки с металлическими шариками и рогатку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.