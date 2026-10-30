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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда

На развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
С 2 по 15 ноября на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о том, что на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом по ночам закроют съезды.

Полное перекрытие съездов ожидает водителей на транспортной развязке КАД с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом в Московском районе Санкт-Петербурга. Причиной ограничений станут дорожные работы на федеральной трассе А-118 (Кольцевая автодорога вокруг северной столицы). Об этом информирует ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства».

С 2 по 15 ноября четыре съезда развязки на 72-м километре КАД, где она пересекается с ЗСД, Дачным проспектом и Предпортовой улицей, будут по очереди закрывать для автомобилей. Ограничения вводятся каждую ночь — с 20:00 до 08:00. Такие данные привёл Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причиной названа ликвидация колейности дорожного покрытия.

Закрываемые съезды:

1) ведущий с Предпортовой улицы на ЗСД, Дачный проспект и внутреннее кольцо КАД; 2) ведущий с Дачного проспекта на внешнее кольцо КАД; 3) ведущий с внешнего кольца КАД на Предпортовую улицу.

Работы выполнят по схеме организации дорожного движения, которую утвердили и согласовали в установленном порядке. На месте установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которые оградят зону работ. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения. Погодные условия могут повлиять на сроки выполнения работ, и тогда их скорректируют.

Чтобы днём пробок стало меньше, движение пустят по отфрезерованному покрытию, уточнил Пузыревский.

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