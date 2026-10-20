В Синявино задержали мужчину, который сдал в ломбард украшения своей матери

Вчера днем, 19 октября около 13 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила заявление от 74-летней женщины. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в квартире дома 4 по улице Кравченко в поселке Синявино произошла кража.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в период с 15 марта по 19 октября 47-летний сын потерпевшей, имея свободный доступ в квартиру, похитил украшения, хранившейся в шкафу. Похищенное имущество мужчина сдал в ломбард. Общая сумма ущерба составила 72 тысячи рублей.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.