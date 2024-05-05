Петербургские шахматисты потерпели поражение с минимальным счётом от сильной команды ШСМ в 4-м туре командного чемпионата России в Сочи, но Савва Ветохин победил Алексея Дреева

Савва Ветохин родился в 2009 году, а его соперник по 4-му туру командного чемпионата страны в Сочи Алексей Дреев – в 1969. Однако юный международный мастер из петербургской команды «СШ по шахматам и шашкам» сумел победить гроссмейстера Дреева, что должно повысить рейтинг ЭЛО Ветохина. Однако на общий итог матча с сильной командой ШСМ из Москвы победа Ветохина не повлияла: петербуржцы проиграли со счётом 2,5:3,5. «Питерец.ру» приводит полную статистику других пяти партий матча между «СШ ШШ» и ШСМ: вничью завершились партии Есипенко – Шубин, Инаркиев – Власенко и Тимерханов – Звягинцев. А вот на пятой и шестой досках делегаты из города на Неве потерпели фиаско: Алексей Захаров проиграл международному мастеру Рудику Макаряну, а Всеволод Пономарёв белыми уступил гроссмейстеру Михаилу Демидову. Это победа стала для ШСМ четвёртой подряд: ранее москвичи одолели Подмосковье (3,5:2,5), Воронеж (5:1) и белорусов (3,5:2,5).Шахматные коммунисты тоже выиграли уже четвёртый матч подряд: на этот раз перед «КПРФ» капитулировал столичный «Темус Тим». Петербуржец Максим Матлаков, выступающий на этом турнире за «КПРФ», сыграл вничью с московским челябинцем Ярославом Ремизовым. А новосибирцы разгромили крымскую «Киммерию» (4,5:1,5).