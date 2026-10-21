Полицейские задержали четверых участников разбойного нападения в Кудрово

18 сентября к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о разбойном нападении на 43-летнего мужчину, совершённом двумя днями ранее в квартире одного из домов на Областной улице.

Предварительно было установлено, что вечером 16 сентября трое мужчин и женщина проникли в жилище потерпевшего, где, применив физическую силу и угрожая ножом, заставили его перевести 70 тысяч рублей со своей банковской карты, после чего скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.

18 сентября в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти при содействии сотрудников Росгвардии и Госавтоинспекции задержали троих предполагаемых участников нападения — мужчин в возрасте 23 и 49 лет, а также 33-летнюю женщину.

15 октября в ходе служебной командировки в Москву сотрудники уголовного розыска петербургского Главка установили местонахождение и задержали четвёртого подозреваемого — 33-летнего мужчину.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий изъяты восемь мобильных телефонов и семь банковских карт.

В отношении всех четверых фигурантов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативники продолжают розыскные мероприятия.