В массовом ДТП на проспекте Просвещения пострадали три человека

Накануне днем, 28 октября около 13:20 возле дома 9 по проспекту Просвещения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей.

По предварительной информации, 90-летний водитель автомобиля «Рено» совершил столкновение с «БМВ» под управлением 51-летнего мужчины. От удара «БМВ» изменил траекторию движения и столкнулся с двумя другими автомобилями: «Шкодой», под управлением 38-летнего водителя, и «Вольво», за рулём которого находился 31-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия пострадали три человека. Водителя «Рено» госпитализировали в тяжёлом состоянии, его 84-летнюю супругу, находившуяся в салоне автомобиля в качестве пассажира, в состоянии средней степени тяжести. Также с травмами средней степени тяжести госпитализировали водителя «БМВ».

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.