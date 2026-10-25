Петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Матч состоялся 25 октября 2026 года на стадионе «Газпром Арена» под судейством Антона Фролова из Москвы.

Игра началась с упущенного шанса махачкалинской команды: на 16-й минуте Миро не сумел реализовать назначенный в его же пользу пенальти. Счет был открыт на 63-й минуте Фелипе Аугусто, который успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Удвоил преимущество хозяев Максим Глушенков на 77-й минуте, также забив с пенальти. В заключительные минуты встречи, уже в добавленное время (90+8), Кевин Андраде из «Зенита» не использовал еще один пенальти.

После этой игры «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков после 11 проведенных матчей.