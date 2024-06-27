ента новостей

00:26
Чемпион Санкт-Петербурга по шахматам Артём Зубрицкий с победы стартовал в Высшей лиге, а вот Арсений Нестеров в 1-м туре проиграл
23:06
Петербургские шахматистки Анастасия Боднарук, Евгения Овод и Ольга Карманова выиграли свои партии в 1-м туре Высшей лиги в Нижнем Новгороде
22:40
Евро – 2024: все команды в группе Е набрали одинаковое число очков, но первой стала Румыния, а второй – Бельгия
16:45
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Газели»
15:30
Отмечающему 80-летний юбилей Геннадию Зюганову указом Владимира Путина присвоено звание Героя Труда
15:28
Выставка Коринны Претро «Легкое дыхание»
15:23
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
15:20
Microsoft без спроса копирует информацию пользователей
15:16
Выставка «Антимиры Николая Сажина»
15:11
Мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Спрей»
12:23
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
11:11
В Петербурге задержан мужчина, домогавшийся школьницы в метро
10:53
Полицейскими на территории Петербурга и Ленобласти проведена масштабная операция "Алкоголь"
10:14
В центре Петербурга по «горячим» следам задержали двоих несовершеннолетних грабителей
10:07
В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий
10:02
Жилье в СПб остается малодоступным
09:40
В Приморском районе пациент травмпункта избил доктора
09:34
Тарифы ЖКХ повышать не будут
00:59
Двумя нулевыми ничьими в матчах Англия – Словения и Сербия – Дания завершилась борьба в группе С на Евро – 2024
23:19
Евро – 2024: Австрия обыграла Нидерланды и первенствовала в группе D, поскольку французы сыграли вничью со сборной Польши
16:42
В Петербурге стартовал проект для поисковиков «Небо Родины»
16:38
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на время праздника выпускников «Алые паруса»
15:04
НХЛ: «Флорида» выиграла первый в истории клуба Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон» в седьмом матче со счётом 2:1, но MVP плей-офф стал не Бобровский, а Макдэвид
14:42
В Петербурге полицейские поймали группу ночных карманников
14:11
Полицейские поймали подозреваемого в краже из припаркованной автомашины в деревне Ретселя
14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
13:41
В Невском районе при резком торможении автобуса пострадал двухлетний ребенок
13:35
В поселке Песочный иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
13:24
В Приморском районе задержали подозреваемых в грабеже
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Чемпион Санкт-Петербурга по шахматам Артём Зубрицкий с победы стартовал в Высшей лиге, а вот Арсений Нестеров в 1-м туре проиграл

Чемпион Санкт-Петербурга по шахматам Артём Зубрицкий с победы стартовал в Высшей лиге, а вот Арсений Нестеров в 1-м туре проиграл

0
11
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Юный Иван Землянский в 1-м туре одержал победу и теперь сыграет с Рамилем Файзрахмановым.

«Питерец.ру» рад победе международного мастера Артёма Зубрицкого в 1-м туре Высшей лиги: в следующем раунде турнира чемпион города на Неве сыграет с гроссмейстером Сергеем Дрыгаловым. Но в целом перспективы петербургских шахматистов, прибывших в Нижний Новгород, не представляются радужными: участвовавшие в подобном турнире в прошлом году Сергей Лобанов и Алексей Гоганов имели побольше шансов пробиться в Суперфинал (но в итоге не сумели это сделать).

В первую десятку рейтинг-листа нынешней Высшей лиги входят петербургские гроссмейстеры Константин Сакаев и Максим Туров – оба сыграли вничью с соперниками, уступающими им и в рейтинге, и в шахматном звании. Ещё два петербуржца – гроссмейстер Даниил Линчевский и международный мастер Савва Ветохин – тоже начали турнир с ничьих.

Фиаско на старте приключилось с двумя маститыми участниками Высшей лиги – с поражений начали борьбу за попадание в Суперфинал гроссмейстеры Арсений Нестеров и Иван Розум. Представляющий Новгородскую область Нестеров, чей рейтинг ФИДЕ превышает 2600, белыми проиграл ещё более молодому IM Артёму Пингину из Свердловской области. Участник Суперфинала в Царском Селе Розум признал поражение в партии с шахматистом из Приморья Артёмом Постниковым.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-06-2023, 20:35
Петербургские шахматисты Сергей Лобанов и Алексей Гоганов выиграли во 2-м туре Высшей лиги в Новокузнецке, а лидируют Павел Понкратов и Арсений Нестеров – 100 % очков
25-06-2024, 00:10
Пятёрка петербургских шахматистов примет участие в Высшей лиге чемпионата России – Линчевский, Сакаев, Туров, Зубрицкий и Ветохин
28-06-2023, 22:56
Петербуржец Сергей Лобанов по итогам 3-го тура шахматной Высшей лиги вошёл в шестёрку лидеров, а вот его земляк Алексей Гоганов сдался под сокрушительной атакой Володара Мурзина
4-07-2023, 18:48
За 8 туров Высшей лиги в Новокузнецке петербуржцы Алексей Гоганов и Сергей Лобанов набрали по 5 очков, а Савва Ветохин сыграл партию-марафон в 104 хода
26-06-2023, 22:10
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов с победы стартовал в Высшей лиге, Володар Мурзин тоже выиграл, а вот юный Савва Ветохин был побеждён Павлом Понкратовым
22-06-2023, 23:33
Володар Мурзин и Савва Ветохин сыграют в мужской шахматной Высшей лиге в Новокузнецке, петербуржцы Сергей Лобанов и Мирослав Власенко тоже приглашены

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 12:23
В Ленобласти водитель «Киа» погиб в ДТП с фурой
0
89
Вчера, 10:07
В ДТП на КАД пострадал дорожный рабочий
0
144
25-06-2024, 14:03
В Ленобласти девушка на «Ауди» насмерть сбила велосипедиста
0
183
25-06-2024, 13:47
На улице Партизана Германа иномарка сбила трехлетнего ребенка
Наверх