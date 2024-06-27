Чемпион Санкт-Петербурга по шахматам Артём Зубрицкий с победы стартовал в Высшей лиге, а вот Арсений Нестеров в 1-м туре проиграл

«Питерец.ру» рад победе международного мастера Артёма Зубрицкого в 1-м туре Высшей лиги: в следующем раунде турнира чемпион города на Неве сыграет с гроссмейстером Сергеем Дрыгаловым. Но в целом перспективы петербургских шахматистов, прибывших в Нижний Новгород, не представляются радужными: участвовавшие в подобном турнире в прошлом году Сергей Лобанов и Алексей Гоганов имели побольше шансов пробиться в Суперфинал (но в итоге не сумели это сделать).

В первую десятку рейтинг-листа нынешней Высшей лиги входят петербургские гроссмейстеры Константин Сакаев и Максим Туров – оба сыграли вничью с соперниками, уступающими им и в рейтинге, и в шахматном звании. Ещё два петербуржца – гроссмейстер Даниил Линчевский и международный мастер Савва Ветохин – тоже начали турнир с ничьих.

Фиаско на старте приключилось с двумя маститыми участниками Высшей лиги – с поражений начали борьбу за попадание в Суперфинал гроссмейстеры Арсений Нестеров и Иван Розум. Представляющий Новгородскую область Нестеров, чей рейтинг ФИДЕ превышает 2600, белыми проиграл ещё более молодому IM Артёму Пингину из Свердловской области. Участник Суперфинала в Царском Селе Розум признал поражение в партии с шахматистом из Приморья Артёмом Постниковым.



